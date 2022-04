Invallers Memphis en Luuk de Jong kunnen derde thuisnederlaag op rij voor Barça ook niet voorkomen

Met videoRayo Vallecano heeft voor de tweede keer dit seizoen FC Barcelona verslagen. De 1-0 in Madrid op 27 oktober leidde het ontslag van Ronald Koeman in. De 0-1 van vanavond in Camp Nou betekende de derde thuisnederlaag op rij onder het bewind van Xavi, die zijn ploeg de laatste weken flink ziet instorten.

Barcelona verloor op donderdag 14 april al met 2-3 van Eintracht Frankfurt, dat gesteund door liefst 30.000 meegereisde supporters de halve finales van de Europa League bereikte. De ploeg van Xavi kreeg vier dagen later de kans zich te revancheren voor eigen publiek, maar verloor toen van nummer zeventien Cádiz CF. Zes dagen na die pijnlijke nederlaag ging het vanavond dus opnieuw mis voor Barcelona, nu tegen nummer elf Rayo Vallecano.

De derde club van Madrid had eerder dit seizoen al het ontslag van Ronald Koeman ingeleid. Op 27 oktober won Rayo in eigen stadion met 1-0 door een goal van Radamel Falcao na een halfuur, waarna Memphis Depay toen in de 72ste minuut nog een strafschop miste in het Estadio de Vallecas. Op de vlucht terug van Madrid naar Barcelona kreeg Ronald Koeman van voorzitter Joan Laporta te horen dat hij en zijn assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson hun koffers konden pakken, al woont Koeman nog wel gewoon altijd in Barcelona.

Onder Xavi zette Barcelona de afgelopen maanden een mooie opmars in van de negende naar de tweede plaats in La Liga, mede door tien overwinningen in twaalf duels voorafgaand aan vanavond. Afgelopen donderdag won Barcelona nog met 0-1 bij Real Sociedad, maar vanavond zakte de ploeg van Xavi weer flink door het ijs voor eigen publiek.

Volledig scherm © AFP

Winnende goal na zeven minuten

Een kansenverhouding van 18-3 (5-1 op doel) en 72 procent balbezit in het voordeel van FC Barcelona, maar de Macedonische doelman Stole Dimitrievski was vanavond de grote held van Rayo Vallecano. Hij hield zijn doel bijzonder knap schoon, nadat Álvaro García Rivera al in de zevende minuut de goal had gemaakt voor de bezoekers uit de Madrileense volkswijk Vallecas.

Frenkie de Jong stond vanavond in de basis, maar hij werd na een uur spelen afgelost door Nico en verliet met flink wat frustratie het veld. Memphis Depay kwam er op dat moment ook in, maar ondanks drie kansen kon hij ook niet voor de verlossende gelijkmaker zorgen voor Barcelona. Xavi gaf zijn pinchhitter Luuk de Jong vanavond twintig minuten de tijd, wat er met liefst veertien minuten extra tijd uiteindelijk zelfs 34 werden.

De kopsterke spits was dit seizoen al zo vaak belangrijk als invaller voor Barcelona, maar ook De Jong kon een volgende blamage vanavond niet voorkomen voor zijn team. De Jong probeerde het nog wel met een spectaculaire omhaal, maar raakte daarbij alleen het hoofd van Rayo-middenvelder Isi Palazón.

Barcelona staat nog altijd tweede in La Liga, maar liet in deze inhaalwedstrijd de kans liggen om afstand te nemen van Sevilla en Atlético Madrid. Barcelona en Sevilla staan nu op 63 punten, liefst vijftien punten achter op koploper Real Madrid. De ploeg van Carlo Ancelotti speelt komende zaterdag thuis tegen Espanyol de kampioenswedstrijd, waar de landstitel nu alleen nog officieus is.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

