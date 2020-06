Inzaghi promoveert met Benevento zeer overtuigend naar Serie A

De 32-jarige spits Marco Sau maakte vanavond de winnende goal in het lege Stadio Ciro Vigorito, waar Benevento met 1-0 van Juve Stabia. Benevento verzamelde al 76 punten in 31 wedstrijden: 23 zeges, 7 gelijke spelen en 1 nederlaag. De voorsprong op Crotone en Cittadella is liefst 24 punten. De nummer twee van de Serie B promoveert ook rechtstreeks, de nummers drie tot en met acht strijden in de play-offs om het derde promotieticket naar het hoogste niveau in Italië.

Benevento Calcio kwam pas één seizoen eerder uit in de Serie A. Dat was in 2017/2018, toen ‘De Heksen’ de eerste veertien wedstrijden allemaal verloren. Op 3 december 2017 kwam echter een einde aan die reeks, toen de mee naar voren geslopen doelman Alberto Brignoli in de 95ste minuut de 2-2 maakte in de thuiswedstrijd tegen AC Milan. Daarna won Benevento nog zes duels, maar het was niet voldoende om degradatie nog af te wenden.

Filippo ‘Pippo’ Inzaghi (46) is bezig aan zijn eerste seizoen bij Benevento. De voormalig spits van Juventus en AC Milan was sinds 2014 al coach van AC Milan, Venezia en Bologna. Zijn twee jaar jongere broer Simone Inzaghi is al vier jaar succesvol als coach van Lazio, dat in de Serie A vier punten achterstand heeft op koploper Juventus.

Volledig scherm BENEVENTO, ITALY - JUNE 29: Filippo Inzaghi Benevento Calcio coach celebrates the promotion in Serie A at the final wistle of the serie B match between Benevento Calcio and SS Juve Stabia at Stadio Ciro Vigorito on June 29, 2020 in Benevento, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images for Lega Serie B) © Getty Images for Lega Serie B

Volledig scherm BENEVENTO, ITALY - JUNE 29: Benevento Calcio players celebrate the victory of The Serie B under the empty Curva Sud during the serie B match between Benevento Calcio and SS Juve Stabia at Stadio Ciro Vigorito on June 29, 2020 in Benevento, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images for Lega Serie B) © Getty Images for Lega Serie B