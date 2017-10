iPhone Ragnick wekt ergernis Bayern: 'Dit kan toch niet'

Met zijn iPhone in de hand stormde technisch directeur Ralf Rangnick van Leipzig na het rustsignaal het veld op. Rangnick was des duivels omdat scheidsrechter Felix Zwayer een vrije trap toekende voor een overtreding van Arturo Vidal op Emil Forsberg bínnen het strafschopgebied. Met de wedstrijdbeelden op zijn telefoon probeerde Rangnick Zwayer ervan te overtuigen dat hij fout zat. De woedende directeur moest door spelers van beide ploegen tot bedaren worden gebracht.



Dat kan toch niet, dat hij met zijn mobiele telefoon naar de scheidsrechter gaat om beelden te laten zien", mopperde Bayern-verdediger Mats Hummels na afloop. ,,Ik kan me niet voorstellen dat dit is toegestaan. Anders zijn scheidsrechters in de rust alleen maar bezig met allerlei protesten. Ik heb meneer Rangnick ook gezegd dat hij dit niet nodig heeft, dat het onsportief is."



Leipzig-trainer Ralph Hasenhüttl hield zich op de vlakte over de actie van zijn directeur. De oefenmeester ging wel in op het penaltyincident. ,,De scheidsrechter staat er vier meter vandaan en hij laat de beslissing aan iemand die veertig meter verderop staat? Sorry, maar op die manier hebben we geen scheidsrechter meer nodig. Dan kunnen we ook wel spelen met alleen de assistent."



Toeval of niet, in de tweede helft gaf Zwayer Leipzig alsnog een strafschop. Forsberg benutte het buitenkansje, maar omdat Thiago Alcantara vijf minuten later de 1-1 binnen schoot, moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Bayern nam die beter dan Leipzig. Robben, die de hele wedstrijd speelde, benutte er een.



Leipzig krijgt zaterdag al een kans op revanche. Beide ploegen ontmoeten elkaar dan in München voor een competitiewedstrijd.