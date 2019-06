Is het terecht dat Van Dijk wordt genoemd als Ballon d’Or-winnaar?

Ex-internationals Adri van Tiggelen en John de Wolf zijn het er over eens: Messi en Van Dijk kun je niet tegenover elkaar zetten. ,,Dat is appels met peren vergelijken”, vertellen de oud-profvoetballers. ,,Het is moeilijk te zeggen wie er zou moeten winnen. Van Dijk moet ballen tegenhouden, Messi moet ze er in schieten. Van Dijk heeft het natuurlijk goed gedaan dit seizoen, maar Messi is al vele jaren top”, vervolgt Van Tiggelen.



Dat onderstreept ook De Wolf. ,,Messi is al jaren van een buitencategorie, maar iedereen - collega's, trainers, de pers - is dit seizoen helemaal lyrisch over Van Dijk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat Van Dijk dit seizoen beter gepresteerd heeft dan Messi. Hij blinkt wekelijks uit in de sterkste competitie van Europa en heeft de Champions League gewonnen. Het zou me niets verbazen als hij de Ballon d’Or zou winnen.”