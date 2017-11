Italiaanse bond beslist snel over lot Ventura

Italië redde het gisteravond niet in de play-off tegen Zweden, dat in Milaan met 0-0 overeind bleef. In Stockholm hadden de Scandinaviërs met 1-0 gewonnen.



,,Op de eerste plaats zijn we zeer teleurgesteld'', aldus de bond in een reactie. ,,Dit is in sportief opzicht een grote tegenslag. We moeten echter in alle rust evalueren en beslissen wat we in de toekomst anders gaan doen.''