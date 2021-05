Italiaanse voetbalbaas dreigt ‘Super League-oprichter’ Juventus uit de Serie A te zetten

Qatar vraagt om meer begrip: ‘Kritiek op WK in ons land is onterecht’

5 mei Kritiek op Qatar in relatie tot het WK voetbal dat daar volgend jaar plaatsvindt is niet op zijn plaats. Dat zegt sjeik Thamer Al-Thani, het hoofd voorlichting van de regering in de oliestaat. ,,We staan achter voetbalbonden en spelers die opkomen voor de mensenrechten. Hun kritiek op het WK in ons land is echter ongepast”, liet Al-Thani weten aan persbureau DPA.