Italiaanse voetbalbaas heeft na uitschakeling niet geslapen

Viervoudig wereldkampioen Italië moest in de play-offs buigen voor Zweden, dat thuis met 1-0 won en maandag in Milaan stand hield (0-0). ,,We hebben op de verkeerde manier gespeeld'', oordeelde Tavecchio. ,,De Zweedse spelers zijn bijna allemaal boven de 1,90 meter, maar toch bleven we de bal maar hoog in het strafschopgebied pompen. We hadden juist onze kleine en behendige spelers nodig, maar die zaten op de bank."