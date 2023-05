Italiaanse voetballer Armando Izzo vijf jaar de gevangenis in voor matchfixing en criminele banden

samenvatting Manchester City klopt Fulham na recordtref­fer Haaland

Manchester City versloeg Fulham met 1-2 op Craven Cottage in Londen. De ploeg van Pep Guardiola passeerde Arsenal op de ranglijst. Het verschil is 1 punt in het voordeel van de nieuwe koploper, terwijl City ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Afgelopen woensdag won City in het eigen Etihad Stadium met 3-0 in de topper tegen Arsenal, dat maanden aan kop heeft gestaan in Engeland.