Italië mist penalty in slotfase tegen Zwitsers en nog niet zeker van WK

VideoItalië is nog niet zeker van een plek op het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. De regerend Europees kampioen kwam vrijdag in Rome niet verder dan een gelijkspel tegen Zwitserland: 1-1. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd schoot Jorginho de bal uit een strafschop over.

Italië en Zwitserland hebben na zeven duels 15 punten. De beslissing valt maandag tijdens de laatste speelronde. Italië gaat op bezoek bij Noord-Ierland en Zwitserland ontvangt Bulgarije. Bij een gelijk aantal punten geeft het doelsaldo de doorslag, dat is nu in het voordeel van Italië (+11 om +9).

Zwitserland kwam al vroeg op voorsprong. Verdediger Silvan Widmer schoot de bal in de 11e minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied hard binnen. Uit een vrije trap kopte verdediger Giovanni Di Lorenzo in de 36e minuut de gelijkmaker binnen.

Beide landen leken zich tevreden te moeten stellen met een gelijkspel, totdat scheidsrechter Anthony Taylor de bal na een lichte overtreding op de stip legde. Jorginho faalde, waardoor de spanning in de poule tot het laatst aanwezig blijft.

Kane

Engeland kan zich zo goed als zeker opmaken voor het WK voetbal in 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate verstevigde de koppositie in groep I met een ruime zege van 5-0 op Albanië in het eigen Wembley. Harry Kane onderscheidde zich met een hattrick.

Het Engelse elftal kwam op 23 punten en heeft er 3 meer dan Polen, dat weinig moeite had om Andorra met 4-1 te verslaan en sowieso de tweede plek in de poule veiligstelde. De Polen verzekerden zich daarmee van deelname aan de play-offs.

Polen kan in theorie nog groepswinnaar worden, maar dan moet Engeland komende maandag in de laatste groepswedstrijd verliezen van San Marino en Polen met heel veel doelpunten verschil winnen van Hongarije. Dat scenario is vrijwel ondenkbaar.

Kane was de grote man bij Engeland tegen Albanië. De spits, tevens aanvoerder, scoorde de 2-0, 4-0 en 5-0. Zijn derde treffer was de mooiste: een strakke omhaal. Het was zijn 44ste interlandgoal. Harry Maguire maakte de 1-0 en Jordan Henderson de 3-0.

Andorra stond na 1 minuut al met een man minder op het eigen veld in Estadio Nacional. Ricard Fernandez, beter bekend als Cucu, moest na een elleboogstoot met een rode kaart inrukken. Topschutter Robert Lewandowski opende vervolgens in de 5de minuut de score voor Polen (0-1). Weer 5 minuten later was het via Kamil Jozwiak 0-2. Op slag van rust mocht Marc Vales scoren voor de thuisploeg, maar was het kort daarna al 1-3 door een treffer van oud-Ajacied Arkadiusz Milik. Lewandowski tekende in de tweede helft voor de 1-4.

Bekijk hier de 5 goals van Engeland:

Groep C

Italië - Zwitserland 1-1

Noord-Ierland - Litouwen 1-0

Groep F

Moldavië - Schotland 0-2

Denemarken - Faeröer 3-1

Oostenrijk - Israël 4-2

Groep I

Engeland - Albanië 5-0

Hongarije - San Marino 4-0

Andorra - Polen 1-4

Dit is de stand van zaken in de kwalificatie:

