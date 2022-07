Italië schiet op EK weinig op met gelijkspel tegen IJsland

Italië was in de eerste wedstrijd kansloos tegen Frankrijk (5-1), dat bij rust al met 5-0 voor stond. IJsland bleef mede door een gemiste strafschop in de eerste poulewedstrijd steken op 1-1 tegen België.



Vanavond kwam IJsland al in de derde minuut op voorsprong via Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, de 20-jarige middenvelder van Bayern München. Italië begon afgelopen zondag al dramatisch tegen Frankrijk, dat twee keer scoorde in de eerste twaalf minuten en kort voor rust nog drie keer scoorde.



De Italiaanse vrouwen herpakten zich tegen IJsland opnieuw na rust. Valentina Bergamaschi maakte in de 62ste minuut de 1-1, maar daar bleef het bij in Manchester.