Italië verovert troostprijs in Nations League na zege op België

Italië heeft zich ten koste van België verzekerd van de derde plaats in de Nations League. In de troostfinale won de ploeg van Roberto Mancini met 2-1. Daarmee gaf Italië het perfecte antwoord op de pijnlijke nederlaag tegen Spanje.

Een wedstrijd om niets, een oefenpotje. Nee, in zijn voorbeschouwing liet de Belgische doelman Thibaut Courtois geen twijfel bestaan over hoe serieus hij de strijd om de derde plek in de Nations League nam. Hoewel de topkeeper zijn ploeg met enkele fraaie reddingen op de been hield, grepen de Belgen ook naast de troostprijs. Een fraaie uithaal van Nicólo Barella en een matig binnengeschoten strafschop van Domenico Berardi bezegelden uiteindelijk het Belgische lot.

Voor rust was de grootste kans voor Alexis Saelemaekers, die met een afstandsschot de lat raakte, maar Italië was dominant. Vooral Federico Chiesa kreeg diverse kansen op de openingstreffer, maar hij faalde voortdurend in de afronding. Het werd de Azzurri uiteindelijk niet fataal. Italië pakte de bronzen plak in de Nations League-eindstrijd, nadat Charles De Ketelaere namens de Rode Duivels nog iets terugdeed in de slotfase. Hij prikte de bal na een vlijmscherpe omschakeling langs Donnarumma.

Finale

Spanje maakte afgelopen week een einde aan een Italiaanse wereldrecordreeks van liefst 37 duels zonder nederlaag, terwijl Frankrijk de Belgen in extremis op een 2-3 nederlaag trakteerde. Spanje en Frankrijk nemen het vanavond om 21.00 uur tegen elkaar op. De winnaar wordt de opvolger van regerend titelhouder Portugal, dat het Nederlands elftal in 2019 versloeg in de finale.

Voor België krijgt de nederlaag in de troostfinale mogelijk nog een vervelend staartje. De Belgen kunnen na drie jaar de koppositie op de FIFA-wereldranglijst kwijtraken. Als Brazilië de interlands tegen Colombia en Uruguay weet te winnen, zijn de Goddelijke Kanaries de nieuwe nummer één van de wereld.

Volledig scherm Barella wordt bejubeld na zijn goal. © AP

