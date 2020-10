Italië walst in aanloop naar Oranje over Moldavië heen, ook monsterscore Frankrijk

Samenvatting Spurs vernedert ManUnited: grootste Premier Lea­gue-nederlaag ooit

4 oktober Manchester United is op het eigen Old Trafford keihard onderuit gegaan tegen Tottenham Hotspur. The Red Devils gingen met liefst 1-6 onderuit: een evenaring van de grootste Premier League-nederlaag ooit voor de Engelse recordkampioen, die al sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 van crisis naar crisis gaat.