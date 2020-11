Italië weer boven Nederland na zege op Polen

Italië gaat aan kop met negen punten na vijf wedstrijden: twee zeges en drie gelijke spelen. Oranje volgt met acht punten na vijf duels, nadat het vanavond met 3-1 won van Bosnië, dat daarmee degradeerde naar League B. Polen staat derde met zeven punten na vijf duels. Polen krijgt woensdagavond bezoek van Oranje, terwijl Italië op bezoek gaat in Bosnië. In de laatste speelronde zal Italië dus punten moeten laten liggen en moet Oranje winnen in Polen om nog eerste te worden in de groep. De winnaar van de groep plaatst zich voor het Final Four-toernooi, waarin Oranje vorig jaar in de finale verloor van Portugal.



Chelsea-middenvelder Jorginho opende vanavond na 27 minuten de score, uiteraard met een koeltjes genomen strafschop. De Poolse middenvelder Jacek Goralski kreeg in de 77ste minuut zijn tweede gele kaart en zeven minuten later maakte Domenico Berardi de 2-0 namens Italië. Het was voor de 26-jarige Berardi zijn tweede goal in acht interlands. Berardi scoorde op vertrouwd terrein, want het Mapei Stadium – Città del Tricolore is de thuishaven van Sassuolo. De Poolse topspits Robert Lewandowski scoorde nog nooit op Italiaanse bodem en deed dat dus ook vanavond niet, zoals Polen ook bij de zevende poging niet kon winnen in Italië.



Bij de Azzurri zat Alberico Evani op de bank als de coach, omdat bondscoach Roberto Mancini het coronavirus heeft.