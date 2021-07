Jaap Stam en Kenneth Vermeer al vijf duels zonder zege na stevige nederlaag

Na drie keer een gelijkspel en een nederlaag werd het op bezoek bij SC Nashville weer hoog tijd voor een zege voor Stam en consorten. Met Vermeer op doel en Maikel van der Werff nog altijd niet van de partij zag Stam echter hoe zijn ploeg wederom getrakteerd werd op een nederlaag. Al bij rust stond het 2-0 voor de thuisploeg door goals van C. J. Sapong en Randall Leal.



Na rust kopte Sapong ook nog de 3-0 tegen de touwen, waarmee Stam voor de vijfde keer op rij zonder zege bleef. SC Nashville daarentegen bleef voor de zevende keer ongeslagen en staat nu tweede in de Eastern Conference. FC Cincinnati staat van de veertien teams in de Eastern Conference twaalfde.



Stam speelt op 1 augustus de volgende wedstrijd in de Major League Soccer. Dan is het DC United van Nigel Robertha de tegenstander.