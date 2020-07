Jack Charlton: held van Engeland én Ierland

Door Mikos Gouka



Charlton speelde 35 interlands voor Engeland en kwam zijn hele carrière uit voor Leeds United, waar hij van 1952 tot 1973 onder contract stond en 773 officiële wedstrijden speelde. Na zijn loopbaan werd de oud-verdediger manager van Middlesbrough, Sheffield Wednesday en Newcastle United.



Zijn gloriejaren beleefde de coach van 1986 tot 1995 als de bondscoach van Ierland. Op het EK 1988, het WK 1990 en 1994 stond Charlton tegenover Oranje. Charlton stopte op 60-jarige als trainer na de uitschakeling door Nederland in de play-off wedstrijd op Anfield Road in 1995: 0-2.



Tony Cascarino, voormalig spits van de Ierse ploeg, liep weg met de bondscoach die ook als speler een grote naam had. ,,Maar in al die jaren dat hij onze bondscoach was, heb ik hem maar éénmaal horen praten over het feit dat hij met Engeland de wereldtitel in 1966 had veroverd’’, zegt Cascarino. ,,We speelden in de beginjaren negentig op Wembley en op weg naar de reservebank werd hij uitgescholden door de Engelse fans. Die riepen ‘verrader’ tegen hem. Ik zag dat het hem raakte. Hij zuchtte en zei ‘ik heb de wereldtitel gewonnen’.’’