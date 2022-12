Jackie Groenen en jarige Lieke Martens met PSG naar kwartfinales na zege op Real Madrid

Net als afgelopen zondag in de gewonnen Franse topper bij Olympique Lyon (0-1) begonnen Groenen en Martens op de bank. Groenen kwam vanavond in de 62ste minuut in het veld voor Ramona Bachmann en speelde het laatste halfuur vanaf de linkerflank. Lieke Martens kwam op haar dertigste verjaardag in de 93ste minuut pas in het veld, toen Kadidiatou Diani vervangen moest worden.



PSG kwam na een kwartier op 1-0 via de Portugese verdedigster Èlisa de Almeida, die bij de eerste paal raak kopte uit een corner. Na een uur spelen maakte Kadidiatou Diani er uit een strafschop 2-0 van. Via een schot van Claudia Zornoza kwam Real Madrid in de 81ste minuut terug in de wedstrijd, maar PSG hield ook in de acht minuten extra tijd stand.