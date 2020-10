James helpt Everton aan koppositie, Chelsea komt na rust op gang en wint simpel van Crystal Palace

De klus werd door Lampards mannen na de onderbreking geklaard en daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de verdedigers - zowel die van Chelsea als die van Crystal Palace. Allereerst was het Chilwell die de bal van dichtbij hard achter Vicente Guaita schoot. Een kwartier later torende centrumverdediger Kurt Zouma, op aangeven van diezelfde Chilwell, boven de defensie van de bezoekers uit om er met het hoofd 2-0 van te maken.



Toen het verschil al gemaakt was mocht Jaïro Riedewald, bij afwezigheid van de geblesseerde Patrick van Aanholt de enige aanwezige Nederlander in Londen, nog twintig minuten meedoen van Roy Hodgson. Hij zag hoe zijn eigen defensie de schade alleen nog maar liet oplopen door twee penalty's uit te lokken. Tweemaal stuurde Jorginho doelman Guaita de verkeerde hoek in. Bij de tweede strafschop heerste er wat onvrede bij spits Tammy Abraham, die hem zelf ook graag genomen had.