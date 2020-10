James helpt Everton aan koppositie, simpele zege Chelsea op Crystal Palace

Everton, de ploeg in vorm, tegen middenmoter Brighton. Het verschil in vorm drukte zich ook uit op het veld. Na een kwartier opende Dominic Calvert-Lewin de score met zijn zesde treffer van het seizoen. Maar Neal Maupay tekende vlak voor rust voor de gelijkmaker na een fout van Jordan Pickford. Alsnog zocht Everton met een voorsprong de kleedkamers op, nadat Yerry Mina een vrije trap van James Rodriguez tegen de touwen kopte.

Ook in het tweede bedrijf vertolkte James een hoofdrol bij de thuisploeg door de 3-1 en 4-1 op het scorebord te zetten. Deed Brighton, waar Joël Veltman inviel, dan helemaal niets meer terug? Jawel, in blessuretijd pegelde Yves Bissouma snoeihard van afstand raak en bepaalde zo de eindstand op 4-2. Maar de zege van Everton kwam nooit in gevaar en zo pakte de ploeg van Ancelotti de koppositie.

Hoofdrol Chilwell

Ben Chilwell is in zijn eerste Premier League-wedstrijd voor Chelsea meteen van grote waarde geweest. Dankzij onder meer een doelpunt en een assist van de nieuwe linksback liep de ploeg van Frank Lampard na rust gemakkelijk weg bij Crystal Palace: 4-0.

Voor rust viel er maar weinig te beleven op een leeg Stamford Bridge. Met 73% was het balbezit dik in het voordeel van Chelsea, maar de matig spelende Blues kwamen in de eerste helft niet verder dan één poging tussen de palen van Timo Werner. Aan de andere kant werd de eveneens in de competitie debuterende keeper Edouard Mendy, die net als Chilwell midweeks wel al in de Carabao Cup had gespeeld, geen keer getest.

De klus werd door Lampards mannen na de onderbreking geklaard en daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de verdedigers - zowel die van Chelsea als die van Crystal Palace. Allereerst was het Chilwell die de bal van dichtbij hard achter Vicente Guaita schoot. Een kwartier later torende centrumverdediger Kurt Zouma, op aangeven van diezelfde Chilwell, boven de defensie van de bezoekers uit om er met het hoofd 2-0 van te maken.



Toen het verschil al gemaakt was mocht Jaïro Riedewald, bij afwezigheid van de geblesseerde Patrick van Aanholt de enige aanwezige Nederlander in Londen, nog twintig minuten meedoen van Roy Hodgson. Hij zag hoe zijn eigen defensie de schade alleen nog maar liet oplopen door twee penalty's uit te lokken. Tweemaal stuurde Jorginho doelman Guaita de verkeerde hoek in. Bij de tweede strafschop heerste er wat onvrede bij spits Tammy Abraham, die hem zelf ook graag genomen had.

