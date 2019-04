Jan Jongbloed over contractverlenging Buffon: ‘Hij kan doorgaan zolang hij fit is’

Wat zijn de voordelen van het keepen op die leeftijd? ,,Het voordeel van het keepen op die leeftijd is de ervaring. In het begin van je carrière moet je nog situaties leren herkennen. Dat ga je door de jaren heen ervaren. Je moet niet denken dat je alles al een keer gezien hebt. Je komt telkens nieuwe situaties tegen en naarmate je ouder wordt zie je dingen beter aankomen en kan je situaties beter inschatten en herkennen.”

Wat zijn de nadelen?

,,Ik begon op mijn 17de en ik stopte op mijn 44ste. Gedurende mijn carrière heb ik diverse pijntjes gekend. Mijn arm en schouder uit de kom, knie- en enkelklachten en het hartinfarct dat mijn carrière eindigde. Als keeper kom je er nooit ongeschonden uit, dat is wel vervelend. Keepers zijn altijd gefocust op de bal en kan daarbij in botsing komen met een speler. Blessures liggen altijd op de loer. Maar ieder mens heeft natuurlijk last van slijtage. Iemand die 10 jaar lang de marathon loopt krijgt ook last van slijtage, daar ontkom je gewoon niet aan.”