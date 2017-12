Janmaat loopt titel 'matchwinner' net mis bij Watford

Video Inter voorkomt blamage in Coppa Italia na penalty's

0:20 Internazionale heeft zich bijna geblameerd. De koploper van de Italiaanse Serie A nam het in het eigen Stadio Giuseppe Meazza op tegen Pordenone voor de achtste finales in de Coppa Italia. Inter had penalty's (5-4) nodig om de nummer vijf van de Serie C te verslaan.