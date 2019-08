Jans definitief aan de slag als trainer van FC Cincinnati

Ron Jans zet zijn trainersloopbaan voort in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De oud-coach van onder meer PEC Zwolle en FC Groningen gaat aan de slag bij FC Cincinnati. Jans wordt maandag gepresenteerd en zit zaterdag in de uitwedstrijd tegen Columbus voor het eerst op de bank. Cincinnati staat laatste in de Eastern Conference, Columbus is voorlaatste.

“Het is een mooi vooruitzicht dat Ron zich over de ploeg gaat ontfermen en met ons het seizoen wil afmaken”, zei algemeen manager Gerard Nijkamp, die eerder dit jaar PEC Zwolle verliet voor een baan in de Verenigde Staten. Hij werkte eerder in Zwolle als technisch directeur al samen met Jans.

Jans (60) nam in juni afscheid bij FC Groningen waar hij twee seizoenen als manager technische zaken had gewerkt. Hij verklaarde zich niet gelukkig te voelen in die functie. Bij Cincinnati volgt hij Yoann Damet op, die op interim-basis de in mei ontslagen Alan Koch had vervangen.

“Ik waardeer het dat Gerard en de club vertrouwen in me hebben. Ik vind het een uitdaging deze club verder te laten groeien en de fans van FC Cincinnati nog trotser te maken”, zei Jans, de vierde coach in de nog jonge clubgeschiedenis. Ivar van Dinteren, voor het laatst actief als assistent-coach bij Almere City FC, wordt een van zijn assistenten.