Janssen en Alderweireld bezorgen Van Bommel achtste zege op rij met Antwerp

Vincent Janssen scoorde al in de zesde minuut na een harde lage voorzet van Jurgen Ekkelenkamp richting de tweede paal. De 28-jarige spits scoorde niet in zijn eerste vier competitieduels en in vijf optredens in de voorrondes van de Conference League, maar scoorde vanmiddag al voor de vierde wedstrijd op rij.



Anderhalve week geleden scoorde Janssen zelfs twee keer in de topper tegen Royale Union Saint-Gilloise, waardoor de achttienvoudig Oranje-international nu toch al op vijf goals in acht competitieduels staat. Daarmee gaat Janssen nu samen met Ferran Jutglà (Club Brugge) en Mike Trésor Ndayishimiye (Racing Genk) aan kop in het topscorersklassement van de Belgische competitie.