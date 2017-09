Janssen kan nederlaag 'Fener' niet voorkomen

Schalke thuis niet langs Leverkusen

22:37 Schalke 04 heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met Bayer Leverkusen. In Gelsenkirchen zette Leon Goretzka Schalke in de 34ste minuut op voorsprong door een vrije trap prachtig binnen te schieten. Na ruim een uur spelen maakte de Jamaicaanse invaller Leon Bailey de gelijkmaker. De 1-1 was ook de eindstand.