Janssen krijgt invalbeurt bij zege van Fenerbahçe

Limbombe helpt Club Brugge aan zege

20:11 Club Brugge heeft op het nippertje de volle buit gepakt bij KV Oostende. Oud-NEC'er Anthony Limbombe maakte in blessuretijd de 3-2, zoals hij de koploper eerder al in de slotminuten bij Charleroi aan de winst (1-2) had geholpen.