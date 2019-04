Janssen maakt ‘verrassende’ comeback bij Spurs: eerste minuten sinds augustus 2017

Hoewel de woorden van Pochettino in januari nog vrij duidelijk waren, vond hij het inbrengen van Janssen zelf niet verrassend. ,,In januari hebben we besloten hem weer bij het team te halen. Daarmee is hij nu een speler met dezelfde kansen als de rest. Vandaag hadden we grote aanvallende problemen met het ontbreken van Harry Kane en Erik Lamela dus ik vond dat we Vincent nodig hadden. Hij is de laatste maanden hersteld van een blessure dus we kunnen er nu voor kiezen om hem te gebruiken, net zoals alle andere spelers", zei de coach na afloop op de persconferentie.



,,Ik weet niet waarom het iedereen verbaast. Ik ben geen leugenaar. Ik hoef niet tegen jullie of tegen de fans te liegen. Hij (Janssen, red.) is gewoon deel van het team en ik besluit wanneer ik hem wel of niet gebruik. Vandaag hadden we hem nodig, hij zat tegen Manchester City ook al op de bank.”



In de halve finales van de Champions League tegen Ajax kan Janssen niet in actie komen. De Nederlander staat niet op de spelerslijst van Spurs voor het miljardenbal.