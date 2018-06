Japan grijpt drie punten na vroege rode kaart Colombia

Door Tim Reedijk



Dat Japan de eerste wedstrijd in poule H van het WK wist te winnen, had voor een groot deel te maken met de beginfase van Colombia. De wedstrijd in Saransk was nog geen drie minuten oud toen oud-Ajacied Davinson Sánchez knullig zijn man liet lopen. Doelman David Ospina had nog een antwoord op de eerste poging van Yuya Osako; de rebound van Shinji Kagawa werd in het strafschopgebied met de hand gestopt door middenvelder Carlos Sánchez.



Daar was videoscheidsrechter Danny Makkelie niet voor nodig en zo had Sánchez dus na drie minuten en vijftien seconden de op een na snelste rode kaart in de geschiedenis van het WK te pakken. Kagawa benutte de toegekende penalty feilloos, waarmee de meest dramatische start van een land op dit eindtoernooi officieel een feit was. Maar Colombia, zonder de niet geheel fitte James Rodríguez, liet niet over zich heen lopen en pakte het initiatief in een groot gedeelte van de eerste helft. Dat resulteerde dan ook in de verdiende gelijkmaker via Juan Quintero, die op Ronaldinho-achtige wijze een vrije trap onder de Japanse muur doorschoot. Doelman Eiji Kawashima plukte de bal nog uit het doel, maar doellijntechnologie wees uit dat het een zuiver doelpunt was.



Na rust was het gedaan met het Colombiaanse verzet en kregen de Japanners kans op kans - ook toen bondscoach José Pekerman zijn sterspeler Rodríguez had ingebracht. Dat leverde in de 72ste minuut de 2-1 op van Osako, die bij een hoekschop de grote Colombianen de baas was en binnen kopte achter Ospina. Wéér een doelpunt uit een dood spelmoment dus, de 22ste uit 35 doelpunten dit WK.



Colombia zette na die treffer nog even aan en was via Rodríguez nog dicht bij de gelijkmaker, maar daarna was de pijp leeg bij de favoriet in de groep, die dus zeer teleurstellend aan het toernooi begint.