Japan maakt WK-selectie bekend

Panini-gek­te in Peru loopt uit de hand, politie valt binnen in drukkerij

30 mei In Peru is een ware WK- en Panini-gekte ontstaan. Er wordt gevochten in de rijen om de befaamde voetbalstickers te bemachtigen, een kandidaat-burgemeester geeft de voetbalprentjes gratis weg en in de hoofdstad Lima is een illegale drukkerij binnengevallen, waar duizenden nepprentjes en albums werden vervaardigd.