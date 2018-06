Japan ontsnapt dankzij Fair Play-regel na verlies tegen Polen

Door Yorick Groeneweg



Discipline maakte het verschil vanmiddag in Groep H. Omdat Japan en Senegal de laatste groepswedstrijd allebei met 0-1 verloren en in de stand exact gelijk eindigen - vier punten, vier doelpunten voor, vier doelpunten tegen en onderling een 2-2 gelijkspel - gaven gele kaarten de doorslag. Senegal pakte er in totaal zes, Japan vier. Daardoor kwam Japan bijzonder goed weg.



Overhoop

Het begon nog zo overzichtelijk voor Japan, dat tegen het al uitgeschakelde Polen nog een punt nodig had om zeker te zijn van een plek in de achtste finale. Toch gooide Akira Nishino zijn elftal overhoop. De Japanse bondscoach wilde enkele vaste krachten sparen en voerde in het snikhete Volgograd maar liefst zes wijzigingen door ten opzichte van de vorige wedstrijd. Onder anderen Shinji Kagawa begon daardoor op de bank.



Eiji Kawashima mocht wél blijven staan. De 35-jarige keeper ging zowel in de gewonnen wedstrijd tegen Colombia als in het gelijkspel met Senegal opzichtig in de fout met zijn gegrabbel. Voor de wedstrijd had Kawashima ook al beterschap beloofd. ,,Ik ben de laatste keer geholpen door mijn teamgenoten, nu is het tijd dat ik de ploeg ga helpen.''



Dat deed hij, want tien minuten voor rust voorkwam hij met een briljante redding dat een kopbal van Kamil Grosicki in zijn geheel over de lijn zou gaan. Meer hoefde Kawashima ook niet te doen. Japan was ondanks de experimentele opstelling veel beter. De Polen, die in Rusland toch al zo tegenvielen, kwamen amper op de vijandelijke helft. Vedette Robert Lewandowski, afgelopen seizoen voor de derde keer topscorer van de Bundesliga, kon zo nauwelijks gevaarlijk worden.



Fair Play

Jan Bednarek bracht het duel na een uur eindelijk tot leven. Hij stond bij een lange vrije trap volledig vrij en liet Kawashima kansloos. Bij deze stand zou Japan uitgeschakeld zijn, ook omdat het bij Senegal en Colombia nog wel 0-0 stond.



Dat veranderde toen de Colombianen een kwartier voor tijd nog scoorden. Japan zou bij deze tussenstanden doorgaan en staakte het slotoffensief. Polen vond een overwinning met een doelpunt verschil ook wel best, waardoor Japan dankzij Fair Play tóch doorging naar de volgende ronde. Daarin wacht maandag in Rostov Engeland of België.