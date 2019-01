Jardim incasseert als coach Monaco meteen eerste nederlaag

Zuivere hattrick Rodrigo is Getafe te machtig

23:41 In het Spaanse bekertoernooi heeft Valencia op spectaculaire wijze de laatste vier bereikt. De nummer zeven van de ranglijst schakelde nummer zes Getafe uit. Valencia zegevierde in de return met 3-1 dankzij twee treffers in de extra tijd. Dat was na de uitnederlaag van 1-0 voldoende voor een plaats in de halve finales.