Jarige Jill Roord scoort voor 91.648 fans in Camp Nou, maar Barcelona wint ook ruim van Wolfsburg

Met videoNa Real Madrid (5-2 op 30 maart) maakte ook VfL Wolfsburg vanavond geen schijn van kans in een volgepakt Camp Nou. De koploper van Duitsland verloor met 5-1 van de Spaanse kampioen, die hard op weg lijkt naar titelprolongatie in de UEFA Women's Champions League. De jarige Jill Roord (25) deed na rust nog iets terug, maar Alexia Putellas tilde het verschil daarna weer naar vier goals.

Er waren vanavond liefst 91.648 toeschouwers aanwezig in Camp Nou, waarmee het record van vorige maand tegen Real Madrid (91.553 toeschouwers) al snel weer uit de boeken is.



De Nederlandse inbreng in Camp Nou bleef vanavond beperkt tot twee speelsters. Lieke Martens keek nog altijd geblesseerd toe, terwijl bij VfL Wolfsburg alleen Jill Roord en aanvoerder Dominique Janssen in actie kwamen. Joëlle Smits, Shanice van de Sanden en Lynn Wilms bleven op de bank achter de 33-jarige coach Tommy Stroot, die van 2016 tot 2020 het vrouwenteam van FC Twente onder zijn hoede had. Vanavond zag Stroot lijdzaam toe hoe zijn team, dat in de kwartfinales toch echt de Engelse topclub Arsenal had uitgeschakeld, alle hoeken van Camp Nou te zien kreeg.

De speelsters van Wolfsburg stonden na tien minuten al bij elkaar in een cirkel om te bespreken wat er beter moest. Ze spraken elkaar moed in, maar de onmacht straalde er aan alle kanten al vanaf. Na tien minuten stond het dan ook al 2-0 voor Barcelona. Na 2 minuten en 20 seconden opende Aitana Bonmatí de score al, nadat ze Dominique Janssen op snelheid klopte na een snelle vrije trap van Mapi León. Even later verdubbelde Caroline Graham Hansen de voorsprong al. Via goals van de Spaanse sterspeelsters Jennifer Hermoso en captain Alexia Putellas liep Barcelona voor rust al uit naar 4-0.

In de tweede helft had Barcelona opnieuw veel meer balbezit, maar grote kansen bleven uit. Na 70 minuten maakte Jill Roord de 4-1. Na een goede pass van Tabea Waßmuth schoof ze de bal koeltjes in de hoek, maar de vlag ging direct omhoog. Nadat de VAR de beelden bekeek mocht Roord twee minuten later toch nog juichen. Kort daarna raakte Claudia Pina de lat namens Barcelona.

Wolfsburg leek weg te komen met een 4-1 nederlaag, maar vijf minuten voor tijd maakte Putellas nog haar tweede van de avond. Ze schoot overtuigend raak uit een strafschop, nadat ze zelf onderuit was gehaald door Janssen. Met een kansenverhouding van 34-10 (20-3 qua schoten op doel) was de 5-1 uitslag zeker volgens de verhouding.

Volledig scherm Jill Roord in duel met Alexia Putellas. © REUTERS

Het vrouwenteam van Barcelona is nu al 45 wedstrijden ongeslagen en won dit seizoen zelfs alle 40 wedstrijden tot nu toe.. Het doelsaldo na 26 duels en evenveel zeges in de competitie is 144-8. Over het hele seizoen zijn de statistieken pas echt indrukwekkend: 229 goals voor, 18 goals tegen. Barcelona won vorig seizoen vier prijzen en is ook dit seizoen hard op weg naar die prestatie.

Volgende week zaterdag is de return in Wolfsburg. In de halve finale gaat Barcelona (of Wolfsburg) het opnemen tegen een Franse topclub, want in de andere halve finale staan Olympique Lyon en Paris Saint-Germain tegenover elkaar. Met nog drie speelrondes heeft Lyon, dat zondag in de heenwedstrijd thuis speelt, vijf punten voorsprong in de Franse competitie. De Champions League-finale is op zaterdag 21 mei in de Juventus Arena in Turijn.

