Jeroen Zoet komt waarschijnlijk begin 2021 weer in actie voor Spezia

De 11-voudig international ging op 30 september per brancard van het veld in het duel met Udinese. Na meerdere medische navorsingen is nu pas een echt betrouwbare prognose te geven over zijn situatie. De goalie uit Veendam verkaste in de afgelopen transferperiode van PSV naar Spezia en had ongelooflijk veel zin in het nieuwe avontuur. Na twee duels viel Zoet echter uit, waarbij het een tijd onduidelijk was hoe lang zijn herstel ongeveer zou vergen. In overleg met de medische staf ter plekke wordt de tijd genomen om honderd procent fit uit de blessure te komen. Alles wijst er nu op dat dit gaat lukken.