Jeugdspeler Antwerp overleden na hartstilstand op training

Nadat trainers en medische begeleiders met de reanimatie waren gestart, werd Lobanzo in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij afgelopen nacht overleden. Lobanzo kwam in het verleden ook uit voor Anderlecht, RC Mechelen, Heist en Rupel Boom.



,,De jongeman bleef ruim een dag in kritieke toestand, maar is in de nacht van woensdag op donderdag helaas overleden", meldt de club op haar website. Medespelers, trainers en jeugspelers worden de komende dagen opgevangen en ondersteund.