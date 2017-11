Jeugdspeler Fenerbahçe krijgt slechts geel voor krankzinnige tackle

Video Spurs dankzij Son langs Crystal Palace

15:21 Tottenham Hotspur heeft in de Premier League de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace met het kleinste verschil gewonnen. Son Heung-min maakte in de 64e minuut het enige doelpunt in Londen: 1-0. Tottenham blijft door de zege op de derde plek in de Premier League staan.