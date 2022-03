Jill Roord schiet VfL Wolfsburg ten koste van Arsenal en Vivianne Miedema naar halve finale

Peruviaan­se voetbal­lers laaiend op VAR na verloren wedstrijd tegen Uruguay: ,,Dit is niet eerlijk”

Voetballers van Peru zijn woest na het verloren duel in de WK-kwalificatie met Uruguay (1-0). Spits Paolo Guerrero vindt dat zijn team in de slotfase een doelpunt toegekend had moeten krijgen omdat Uruguay-doelman Sergio Rochet de bal al lopend achter zijn doellijn zou hebben gebracht.

25 maart