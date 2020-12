Joël Veltman slachtoffer van ‘dieprode’ aanslag

Samenvatting Liverpool verslaat Spurs door late goal Firmino, Mourinho niet blij met uitbundige Klopp

17 december Liverpool gaat weer alleen aan kop in de Premier League. De titelverdediger won vanavond op Anfield, voor 2000 fans op The Kop, met 2-1 van Tottenham Hotspur. Roberto Firmino maakte in de slotminuut met een rake kopbal uit een corner de winnende goal.