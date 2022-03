Johnson wil dat Chelsea-fans stoppen met scanderen naam Abramovich: ‘Totaal ongepast’

Britten overwegen speciale licentie Chelsea aan te passen

Groot-Brittannië overweegt de speciale licentie van Chelsea aan te passen om de Engelse club in staat te stellen zonder ingrijpende maatregelen in actie te blijven komen. Eigenaar Roman Abramovitsj is op een sanctielijst gezet, waardoor Chelsea onder meer de fanshop heeft moeten sluiten en geen kaarten mag verkopen voor thuiswedstrijden.

