‘Joker’ Jason Cummings de held van Shrewsbury Town tegen Liverpool

Daarmee leek Liverpool op weg naar de achtste finales van de FA Cup, maar toen was daar de invalbeurt van Jason Cummings in de 60ste minuut. Hij maakte in de 65ste minuut uit een strafschop de aansluitingstreffer en zorgde in de 75ste minuut ook nog voor de 2-2. Daarmee verdiende hij voor Shrewsbury Town een replay op Anfield. ,,Of deze wedstrijd nog beter had gekund? Ja hoor, ik had een hattrick kunnen maken", zei Cummings kort na afloop in zijn interview bij de BBC. ,,Nee, dit is geweldig. Invallen en twee keer scoren tegen Liverpool, op dit moment de beste ploeg ter wereld. Ik weet dat ze flink wat spelers rust gaven, maar daar hebben wij optimaal van geprofiteerd. We zijn enorm blij dat we naar Anfield mogen, waar we voor 55.000 man mogen gaan spelen. Ik weet zeker dat de voorzitter en penningmeester ook erg blij zijn met dit resultaat, want de replay levert de club een mooie zak geld op", zei Cummings, tweevoudig international van Schotland. In het verleden speelde hij onder meer bij Hibernian, Nottingham Forest, Rangers en Luton Town. Hij vierde zijn goals door zijn hand voor zijn mond te houden, maar op die hand zat dan wel de lachende mond van de ‘Joker'.