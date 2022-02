Jordan Henderson mee met Liverpool naar Milaan voor Champions League-treffen met Inter

,,Hij had een tik op zijn knie gekregen, maar ‘Hendo’ is in orde”, zei trainer Jürgen Klopp. De Duitser heeft vrijwel alle spelers uit de selectie van de ‘Reds’ tot zijn beschikking. Afgelopen week sloten de aanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané weer aan na hun deelname aan het toernooi om de Afrika Cup. ,,Dat is zonder twijfel een goede situatie voor ons. Ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd, maar het is alleen wel belangrijker hoe we spelen dan wie er spelen. Al is het natuurlijk fijn dat we veel opties hebben.”