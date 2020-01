Jordi Cruijff bondscoach van Ecuador

In Ecuador gaat Cruijff weer samen werken met Antonio Cordón, die vorig jaar werd aangesteld als sportief directeur bij Ecuador. Cordon haalde Cruijff in augustus 2018 naar China. Hij werkte toen als directeur bij Chongqing Dangdai Lifan. Voor 'wereldreiziger’ Jordi Cruijff wordt de klus in Ecuador zijn eerste in Zuid-Amerika. Hij was ook trainer van Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël).



Ecuador ontbrak op het laatste WK. Het Zuid-Amerikaanse land begint de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar eind maart tegen Argentinië.