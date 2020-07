Jordi Cruijff zonder één training alweer weg als bondscoach Ecuador

Cruijff werd begin dit jaar aangesteld met als taak het Zuid-Amerikaanse land naar het wereldkampioenschap van 2022 te leiden. De voormalig international leidde vanwege het coronavirus nog geen training en was ook niet in het land. Dat zorgde in Ecuador voor veel kritiek, zo was afgelopen tijd in verscheidene media te lezen. Cruijff zou vorige week naar Ecuador gaan, maar vroeg bedenktijd aan de voorzitter. De Ecuadoriaanse bond besloot daarop Cruijff te vragen te vertrekken.



Cruijff stopte in december vorig jaar als trainer van de Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Na anderhalf jaar in dienst bij de club in de Super League zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Cruijff was eerder trainer bij Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël).

Ecuador ontbrak op het laatste WK.