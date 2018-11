‘Jorge Mendes: geen zaakwaarnemer van Mbappé en toch 7,25 miljoen krijgen’

Der Spiegel denkt dat AS Monaco de naam van Jorge Mendes op de betaallijst heeft gezet. Mogelijk dreef hij de transferprijs op, door voeding te geven aan de geruchten dat het Franse toptalent ook naar Real Madrid zou kunnen. PSG betaalde 180 miljoen euro voor Mbappé.



Uit de uitgelekte documenten zou ook blijken dat Mbappé niet alleen in 5 jaar tijd 50 miljoen euro salaris en 5 miljoen tekengeld krijgt, maar ook zakgeld van liefst 30.000 euro per maand. Met dat geld kon hij een conciërge, een chauffeur en een bodyguard betalen. PSG deed die toezegging nadat de eis van Mbappé om voor 50 uur per jaar de beschikking te hebben over een luxe privéjet werd geweigerd. De Franse aanvaller zou ook vergeefs hebben geëist dat hij de best betaalde voetballer zou worden indien hij de Gouden Bal zou winnen.



AS Monaco ontkent de aantijgingen.