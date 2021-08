Joshua Zirkzee toont zich bij Anderlecht: ‘Wat ze in Nederland ook zeggen, ik ben blij met mijn stap’

In België werd afgelopen week verbaasd gereageerd op de kritiek vanuit Nederland op de keuze van Zirkzee, die dit seizoen door Bayern München wordt verhuurd aan Anderlecht. Zo noemden Kenneth Perez, Marciano Vink en Hans Kraay Jr. het bij ESPN ‘zonde’ dat Zirkzee niet voor zijn oude club Feyenoord koos. De Bayern München-huurling haalt zijn schouders er over op: ,,Wat ze in Nederland ook zeggen: Anderlecht is een topclub. Na een gesprek met Vincent Kompany heb ik er alles aan gedaan om deze deal rond te krijgen. Het is fijn dat dat gelukt is. Ik ben blij met deze stap.”



In de uitwedstrijd bij Cercle Brugge maakt hij gisteren de 1-1 na een mooie collectieve aanval en de winnende 1-2 uit een afstandsschot. Zirkzee zelf vond zijn twee treffers ‘wel lekker’, maar ook niet meer dan dat: ,,Het belangrijkste is dat we wonnen. Ik ben iemand die ook tevreden kan zijn als ik een assist geef. Scoort Benito Raman, met wie ik een goeie connectie heb, dan ben ik ook gelukkig.”