Jota held van 'Wolves’ na spektakelstuk tegen Leicester City

AS Roma met Karsdorp en Kluivert langs Torino

17:01 AS Roma is 2019 prima begonnen. Op de zege in de Coppa Italia op Virtus Entella (4-0) volgde vanmiddag een overwinning bij de herstart van de Serie A. Met Rick Karsdorp en Justin Kluivert in de basis werd met 3-2 gewonnen van Torino.