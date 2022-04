Jürgen Klopp kijkt uit naar kraker: ‘Pep Guardiola is de beste trainer ter wereld’

Liverpool won dinsdag in de achtste finales van de Champions League met 3-1 bij Benfica. Manchester City was met 1-0 te sterk voor Atlético Madrid, zodat beide Engelse grootmachten op schema liggen voor een plek in de halve finales.

Manchester City begint het duel met Liverpool zondag met een voorsprong van één punt. In de Premier League staan voor beide clubs na dit weekeinde nog zeven duels op het programma. ,,Manchester City analyseren is een mix van plezier en werk”, aldus Klopp. ,,Het is leuk om naar ze te kijken. Aan de andere kant gaat het erom manieren te vinden om tegen ze te spelen. Manieren die anderen nog niet hebben gevonden of niet vaak genoeg gevonden hebben.”