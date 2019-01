Jürgen Klopp lovend over ‘uitstekende’ Ki-Jana Hoever

SamenvattingTrainer Jürgen Klopp van Liverpool was dik tevreden over het debuut van de 16-jarige Ki-Jana Hoever in de verloren wedstrijd voor de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers (1-2).

De zeer jeugdige verdediger mocht al na zes minuten invallen voor de geblesseerde Dejan Lovric. Hij bleek de enige fitte optie op de bank bij de koploper van de Premier League.

,,Als ik Ki-Jana had laten beginnen, zouden mensen kunnen denken dat ik de competitie niet serieus neem. Maar ik moest wat proberen, al is het niet logisch om een 16-jarige jongen te laten starten. Normaal gesproken wacht je met iemand tot hij er helemaal klaar voor is”, lichte Klopp zijn ingreep toe, om vervolgens Hoever te complimenteren met zijn optreden. ,,Als een team je echt heel hard nodig heeft, gaat het er om of je goed genoeg bent en niet om hoe oud je bent. En hij deed het uitstekend.”

Jongste Liverpool-debutanten ooit

• Jerome Sinclair, 16 jaar en 6 dagen in 2012 tegen West Bromwich Albion (nu door Watford verhuurd aan Sunderland)

• Jack Robinson, 16 jaar en 250 dagen, in 2010 tegen Hull City (nu Nottingham Forest)

• Ki-Jana Hoever, 16 jaar en 354 dagen, tegen Wolves gisteravond.

De voormalige Ajacied, die in het spelersrapport van de Liverpool Echo werd beloond met een dikke 7, was met 16 jaar en 354 dagen de op twee na jongste debutant ooit voor Liverpool in alle competities. Hij wordt over tien dagen, op 18 januari, 17 jaar. Hoever was de jongste FA Cup-debutant ooit bij de Reds en de op drie na jongste ooit in alle competities.

Volledig scherm Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers) wordt gevolgd door Ki-Jana Hoever. © Getty Images

Klopp verdedigde ondanks de nederlaag in de FA Cup zijn vele wisselingen in het elftal, waarin onder anderen Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Alisson Becker, Andy Robertson en Jordan Henderson een avondje vrij kregen. ,,Ik heb niet veel gewisseld in mijn elftal omdat ik dat zelf wilde, maar omdat het nodig was. Het liefst had ik Lovren ook rust willen geven. Maar als ik was gestart met een defensief centrum van Fabinho en Hoever, dan had men gezegd dat ik de FA Cup niet respecteer.”



Lovren liep een hamstringblessure op en de Kroatische international is voorlopig uitgeschakeld. ,,Totaal onverwacht. We hadden geen signalen dat er iets niet goed zat bij hem. Ik heb nog geen idee hoe lang hij uit de roulatie is’’, vertelde Klopp.