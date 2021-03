Jürgen Klopp: ‘Virgil van Dijk gaat het EK niet halen’

,,Het gaat er niet om aan welke competitie ze kunnen meedoen‘’, zegt Klopp. ,,Voor zover ik weet, en ik sta altijd open voor positieve verrassingen dat ze plotseling op de training verschijnen, heeft niemand me verteld dat ze bijna klaar zijn. We hopen allemaal dat ze klaar zijn om bij ons aan het voorseizoen te beginnen. Dit zijn echt ernstige blessures. Joe is net begonnen met rennen. Virgil al wat langer, maar dit is echt een lastige. We zijn helemaal in de wolken als ze klaar zijn om met ons mee te trainen voor de start van de voorbereiding. Het EK, ik heb er niet over nagedacht.‘’