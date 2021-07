Juve, Barça en Real komen met nieuw plan Super League

,,We zijn blij dat we in de toekomst niet langer het onderwerp zullen zijn van voortdurende dreigementen van de UEFA”, stellen de drie clubs in een verklaring. ,,Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en coöperatieve manier te blijven ontwikkelen, waarbij we altijd rekening houden met alle belanghebbenden in het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, competities en nationale en internationale bonden. We zijn ons ervan bewust dat er elementen van ons voorstel zijn die moeten worden herzien en natuurlijk kunnen worden verbeterd door middel van dialoog en consensus. We blijven vertrouwen hebben in het succes van een project dat altijd in overeenstemming zal zijn met de wetten van de Europese Unie.”