Juve dankzij hattrick Higuaín ruim langs Sassuolo

Video Piqué voorkomt bij stadgenoot in slotfase eerste nederlaag Barça

19:02 FC Barcelona leek voor het eerst dit seizoen in de Spaanse competitie te gaan verliezen, maar Gerard Piqué redde zijn ploeg in de slotfase: 1-1. Ondanks het gelijkspel -het vierde gelijkspel dit seizoen- blijft Barça ruim aan de leiding in La Liga.