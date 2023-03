Juventus blijft verdachte in fraudezaak: Italiaanse club op 10 mei weer voor rechter

Met samenvatting Tien man Engeland dankzij recordgoal Harry Kane te sterk voor Italië: ‘Een magisch moment’

Engeland kent een uitstekende start van de EK-kwalificatie. In een herhaling van de laatste EK-finale wonnen de Britten in het Stadio Diego Armando Maradona van Napels van Italië: 1-2. Harry Kane tekende voor de tweede Engelse treffer en is nu met 54 treffers in zijn eentje topscorer allertijden van zijn land.