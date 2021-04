Juventus boekt belangrijke zege op Napoli, Inter elf punten los na inhaalzege

Internazionale staat nu elf punten los aan kop in de Serie A en de eerste landstitel sinds 2010 is daarmee slechts een kwestie van tijd. Inter won na de treble in 2010 (onder José Mourinho) alleen nog de Coppa Italia in 2011, maar wacht inmiddels al bijna tien jaar op de volgende prijs. Er zijn nog negen speelrondes te gaan in Italië. De ploeg van Antonio Conte rekende in Milaan overtuigend af met Sassuolo in de wedstrijd die voor de interlandperiode werd afgelast, vanwege coronabesmettingen bij Inter-spelers Matias Vecino, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio en Stefan de Vrij.



De Vrij deed zaterdag alweer mee bij de 0-1 zege in Bologna en vanavond speelde hij weer de hele wedstrijd. Romelu Lukaku kopte in de tiende minuut fraai binnen uit een indraaiende voorzet van Ashley Young. De Belgische spits was halverwege de tweede helft de aangever bij de 2-0 van zijn aanvalspartner Lautaro Martínez. De Argentijn staat nu op 15 goals en 8 assists, Lukaku heeft 21 treffers en 8 assists achter zijn naam staan. Hamed Junior Traorè maakte in de 85ste minuut met een fraai schot nog de 2-1 namens Sassuolo, dat wel 67 procent balbezit had in San Siro. De nummer negen van de Serie A heeft geen kans meer op Europees voetbal met elf punten achterstand op nummer zeven AS Roma, de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League.